قضت محكمة النقض برفض جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم والنيابة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار جنيه"، التي كان متهما فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وقضت محكمة الجنايات بتغريمه فيها 500 جنيه.وقال محمد عثمان، دفاع بعض الطاعنين، إن حكم النقض برفض جميع الطعون يسدل الستار على هذه القضية نهائيا.



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