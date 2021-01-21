مصادر تحدد مستوى التمثيل الدبلوماسي بين مصر وقطر بعد عودة العلاقات الدبلوماسية

قالت مصادر إن السفارة المصرية في الدوحة استأنفت أعمالها بشكل مباشر عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر.وأشارت المصادر وفقا لجريدة "اليوم السابع" المصرية، إلى أن التمثيل المصري سيكون على مستوى قائم بأعمال.وأشارت المصادر إلى أن الوزير المفوض المصري، أحمد سمير، يباشر عمله باعتباره القائم بأعمال السفارة المصرية في الدوحة، والتي كانت تباشر عملها لمدة ثلاث سنوات ونصف تحت مظلة السفارة اليونانية في الدوحة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في بيان لها، أمس الأربعاء، اتفاق مصر وقطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك اتصالا بالخطوات التنفيذية فى إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العلا.وأكد بيان الخارجية المصرية أن جمهورية مصر العربية ودولة قطر تبادلتا مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

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