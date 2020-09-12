السفير الروسي نفى أنه لا نوايا لموسكو للعب دور أساسي في لبنان ولسنا قادرين على ذلك

نفى ​السفير الروسي​ المنتهية مهامه في ​لبنان​ ​ألكسندر زاسبيكين​ ما يشاع عن نية بلاده لعب دور أساسي في لبنان، معتبرا أن المزاعم من هذا القبيل تستخدمها واشنطن لتثبيت وجودها.وفي حوار تلفزيوني أمس الجمعة قال زاسيبكين: " سوريا​ شيء مصيري بالنسبة لنا ولها قيمة استراتيجية كبيرة لروسيا.. أما لبنان فنحن نقول إننا نريد له توازنا داخليا وخارجيا، والمزعج بالنسبة لنا هو الخطوات الأمريكية خلال الفترة الأخيرة من العقوبات، واليوم كذلك في سياق ​تشكيل الحكومة​".

وأضاف: "لا نوايا لروسيا، ونحن غير قادرين على أن نلعب دورا أساسيا في لبنان، وهذا التهويل كان نوعا من التخويف من قبل ​أمريكا​ من أن روسيا و​الصين​ ستأتيان وستبسطان سيطرتهما... هذا كله لتثبيت الوجود الأمريكي".ووصف زاسيبكين الدور الفرنسي بأنه "مسهّل"، لأنه "بعد الحديث بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين بعد طرح المبادرة الفرنسية، كان الموقف الروسي إيجابيا من شرح المبادرة وما هي خطواتها، ونحن نرحب بها".

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