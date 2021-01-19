قالت مصادر محلية إن طائرة مروحية تابعة للجيش الأميركي سقطت داخل قاعدة مدينة الشدادي النفطية جنوبي الحسكة شمالي شرقي سورية.وأفادت مصادر أهلية أن طائرة مروحية تابعة لقوات الاحتلال الأميركي من نوع "أباتشي"، سقطت بشكل مفاجئ القاعدة اللاشرعية التي أقامها الجيش الأميركي في (مديرية حقول نفط الجبسة) القريبة من مساكن الـ200 النفطية العمالية ضمن مدينة الشدادي. وتابعت المصادر بأن الطائرة ارتطمت بالطريق القريب من المعسكر الواقع داخل القاعدة الأميركية ، وذلك أثناء عملية تزويد بالوقود، وإنها تضررت بشكل واضح مع معلومات عن وجود إصابات ضمن طاقمها.

وبينت المصادر بأن قوات الاحتلال الأميركي عززت الحراسة حول القاعدة عقب الحادثة، وضربت طوقا حول منطقة سقوط الطائرة.وأكدت المصادر أن قاعدة الشدادي الأميركية غير الشرعية جنوبي الحسكة شهدت حركة طيران كثيفة مؤخرا، بالتزامن مع تزايد نشاطها في نقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من السجن المركزي وسجن الصناعة بمحيط مدينة الحسكة، إلى منطقة الشدادي ومنها إلى بادية التنف حيث القاعدة الأميركية غير الشرعية على مثلث الحدود السوري العراقي الأردني. من جانب أخر أكدت مصادر أهلية بريف دير الزور بأن قذيفة صاروخية سقطت بمحيط بلدة ذيبان بريف دير الزور ناتجة عن التدريبات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال الأميركي مع مسلحي تنظيم "قسد" الموالي لها، ضمن القاعدة.وبينت المصادر بأن القذيفة لو أنها سقطت في مكان مأهول بالسكان كان أدت إلى وقوع أضرار بشرية و مادية جسيمة.وكان طفل قتل وأصيب أفراد عائلته بجروح إثر سقوط قذيفة ناتجة عن التدريبات العسكرية التي تجريها قوات الاحتلال الأميركي في حقل العمر وذلك في قرية العزبة بريف دير الزور قبل أيام.

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