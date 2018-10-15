أعلنت جاجوار مؤخرا أنها تعاونت مع مجموعة من فاقدي البصر خلال تطويرها لسياراتها الكهربائية وتحديدا سيارة I-Pace الكهربائية من فئة SUV، حيث تبين أن هذا التعاون يهدف لتقديم أصوات للسيارة ومحركها يسهل معها على فاقدي البصر معرفة اقتراب السيارة منهم بالطرقات والشوارع العامة.

وبادرت جاجوار بهذه الخطوة بعد انتباهها إلى أن السيارات الكهربائية لا يصدر عن محركها أي صوت عالي مقارنة بصوت محركات الوقود العادية، وهو أمر مهم جدا ويعتمد عليه فاقدي البصر بشكل هائل خلال عبورهم للشوارع والطرقات العامة.

لذلك طورت جاجوار نظام وتي تم وضعه خلف شبكة التهوية الأمامية بالسيارة، ويصدر عن هذا النظام أصوات محددة تمنح من يسمعها احساس بمرور سيارة قريبة منه، كما تزداد حدة الصوت مع زيادة سرعة السيارة، بالإضافة إلى اصدار النظام لأصوات اخرى عند انعطاف السيارة لليمين أو اليسار.

وذكرت جاجوار أنها طورت هذا النظام بالتعاون مع مؤسسة خيرية لفاقدي البصر على مدار 4 سنوات لتحسين هذا النظام، وفي البداية منحته الشركة صوت أشبه بصوت مركبات الفضاء من أفلام الخيال العلمي، لكن اثبتت التجربة أن فاقدي البصر يتوجهون برأسهم لأعلى عند سماعهم هذا الصوت المرتبط بأذهانهم بمركبات الفضاء، لذلك تم تغيير هذا الصوت إلى صوت أشبه بالسيارات العادية في المراحل التالية لتطوير هذا النظام.