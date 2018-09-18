قبل نحو أسبوعين، أعلنت أودي عن بدء العمل على أول سيارة كهربائية بشكل كامل من انتاجها، وقد كشفت اليوم النقاب عن سيارتها Audi e tron Quattro الفاخرة والتي ستأتي في نهاية العام الحالي في أوروبا بسعر 93,300$ تقريبًا، في ستطرح منتصف العام القادم 2019 في الولايات المتحدة وبسعر 74,800$، كما يمكن للراغبين بشرائها مستقبلًا حجزها مقابل 1,000$.

وتعتبر سيارة أودي الجديدة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم مميز كالعادة مع سيارات الشركة الألمانية الفاخرة والغنية عن التعريف. وستكون هذه السيارة هي الأول التي تعمل بالكامل بالكهرباء من إنتاج الشركة، حيث بإمكانها السير نحو 500 كم على شحنة واحدة بفضل بطارية بقوة 95 كيلو وات على الساعة وبوزن 700 كجم مكونة من 36 خلية.

وتحتوي السيارة على محركين، أحدهما التماثلي الأمامي والأخر خلفي، والذين بإمكانهما نقل سرعة السيارة لنحو 100 كم في 5.5 ثانية فقط.

وتقول الشركة أن سيارتها e-tron بإمكانها شحن حتى 80% من البطارية في 30 دقيقة فقط على شاحن بقوة 150 كيلو وات، وستجلب السيارة نوعين من مزايا الشحن، سواء بجهد 240 فولت / 40 أمبير، أو بجهد 120 فوت.

هذا الأمر، جعل الشركة توقع شراكة مع أمازون ليتمكن أصحاب السيارة من استخدام أدوات أمازون المنزلية ووضع شاحن من أمازون يتناسب مع السيارة. وكذلك الحال مع شركة Electrify America التي تمتلك أكبر شبكة شحن خارجية في الولايات المتحدة بحيث ستصل 40 ولاية في 2019، والأمر مشابه مع Arcadia Power مما يوفر العديد من خيارات الشحن للمستخدمين.

وترغب أودي في سحب البساط ولو قليلًا في البداية من تحت أقدام تسلا التي تعتبر أكبر شركة للسيارات الكهربائية، ولذلك تسعى من خلال تلك الشركات والتسهيلات بجذب عدد أكبر من الزبائن.