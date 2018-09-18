مازدا cx 3 القادمة ستكون أوسع وعملية أكثر

تعمل مازدا على تطوير الجيل الجديد من CX 3 في فئة تعج بالمنافسات، وسيكون على مازدا توفير عوامل تجذب العملاء لنجاح CX 3 الجديدة كليًا.
تقول أحدث المعلومات المتوفرة أن مازدا ستقوم ببناء الجيل القادم من CX 3 على قاعدة عجلات أكبر تتيح لمهندسي مازدا توفير مساحة أرحب ومواصفات أعلى من الجيل الماضي، ومن السيارات التي ستنافسها من خلال الراحة والأداء، وبشكل أدق سيبنى الجيل الجديد من CX 3 على قاعدة عجلات مازدا 3 الحالية بدلاً من قاعدة عجلات مازدا 2.
من حيث المحركات سيأتي الجيل القادم من CX 3 بمحركات مازدا SkyActiv X التي ستخفض الاستهلاك بما يصل إلى 30% مقارنة بالجيل الحالي، أما عن موعد وصول السيارة إلى الأسواق فلن يكون قبل 2020.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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