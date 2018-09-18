بي إم دبليو m850i المكشوفة تظهر بدون تمويهات

على الرغم من أن بي إم دبليو لم تكن مستعدة للكشف عن الفئة الثامنة المكشوفة إلا أن العدسات التجسسية تمكنت من التقاط تفاصيل السيارة بفئة M850i عالية الأداء.

تأتي واجهة M850i المكشوفة مطابقة لـ M850i كوبيه وتحمل السيارة جنوط تميز الفئة المكشوفة، إلا أن السيارة بعد إزالة السقف الثابت حصلت على تصميم حاد يبرز في النصف الثاني من السيارة الذي ما زال يحتفظ ببعض التويهات.

أما الجانب الميكانيكي، ستحمل M850i محرك 4.4 لتر V8 ينتج 530 حصان، بالإضافة لناقل حركة من 8 سرعات ونظام توجيه العزم ونظام دفع رباعي كلها قياسية لهذه الفئة، وستحصل جميع فئات الفئة الثامنة المكشوفة على بعض الدعامات أسفل الهيكل لتعويض صلابة السقف الثابت. وستوفر بي إم دبليو لاحقاً فئات أخرى من الفئة الثامنة تشمل فئة M850d و 840d xDrive.