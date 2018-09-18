أعلنت شركة كيا أنها ستكشف النقاب عن الموديل الرياضي GT من سيارتها Ceed المدمجة خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات في الفترة من 4 إلى 14 أكتوبر المقبل.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة الرياضية Ceed GT، التي تتوفر كموديل خماسي الأبواب أو كموديل Shooting Brake، تعتمد على سواعد محرك بنزين تربو سعة 6ر1 لتر وبقوة 150 كيلووات/204 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 265 نيوتن متر.

ولم تفصح كيا حتى الآن عن أية بيانات تتعلق بمعدلات أداء أو قيم استهلاك أو تجهيزات أو أسعار السيارة الرياضية Ceed GT الجديدة.