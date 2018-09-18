أعلنت شركة كيا أنها ستكشف النقاب عن الموديل الرياضي GT من سيارتها Ceed المدمجة خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات في الفترة من 4 إلى 14 أكتوبر المقبل.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارة الرياضية Ceed GT، التي تتوفر كموديل خماسي الأبواب أو كموديل Shooting Brake، تعتمد على سواعد محرك بنزين تربو سعة 6ر1 لتر وبقوة 150 كيلووات/204 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 265 نيوتن متر.
ولم تفصح كيا حتى الآن عن أية بيانات تتعلق بمعدلات أداء أو قيم استهلاك أو تجهيزات أو أسعار السيارة الرياضية Ceed GT الجديدة.
GMT 22:59 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرتويوتا تكشف عن أيقونتها الجديدة "Yaris" الرياضية في معرض باريس
GMT 22:56 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرأودي تكشف عن سياراتها الكهربائية "E Tron Quattro"
GMT 22:55 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرمازدا CX 3 القادمة ستكون أوسع وعملية أكثر
GMT 22:53 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبربي إم دبليو M850i المكشوفة تظهر بدون تمويهات
GMT 22:51 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرمرسيدس تنشر صور تشويقية جديدة لسيارتها "AMG A35" القادمة
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
أرسل تعليقك