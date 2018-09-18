تستعد سكودا للكشف عن سيارتها كودياك RS التي تعتبر أول سياراتها بمحرك بصوت محسن في معرض باريس الدولي للسيارات خلال الشهر المقبل، وقبل الكشف قامت سكودا بتقديم فيديو تشويقي للسيارة مع بعض التفاصيل بخصوصها وهي لا تمثل فقط أول سيارة متعددة استخدامات من الشركة بعلامة RS ولكنها تعتبر أول سيارات بمصابيح أمامية ليد كاملة بشكل قياسي مع عدادات رقمية بالكامل.

ويوضح الفيديو بصورة أفضل السيارة ذات المقاعد السبعة خلال اختبارها على النوربورجرينج مع لون أزرق ميتاليك رايس اختياري مع مقصورة داخلية رقمية مع وضعية عرض خامسة جديدة باسم سبورت. ومن النظم الجديدة في سكودا التي ستظهر في السيارة نظام Dynamic Sound Boost وهو صوت صناعي للمحرك لتدعيم صوت المحرك الأصلي وجعل المحرك الديزل بشاحنين توربيينين يبدو أكثر شراسة.

وسيتم تعديل الصوت بصورة رقمية بالاعتماد على وضعية القيادة ولم تحدد سكودا حجم عزم الدوران الناتج من المحرك ولكنه يصل الي قرابة 500 نيوتن متر كما في تيجوان وباسات الديزل .