تستعد سكودا للكشف عن سيارتها كودياك RS التي تعتبر أول سياراتها بمحرك بصوت محسن في معرض باريس الدولي للسيارات خلال الشهر المقبل، وقبل الكشف قامت سكودا بتقديم فيديو تشويقي للسيارة مع بعض التفاصيل بخصوصها وهي لا تمثل فقط أول سيارة متعددة استخدامات من الشركة بعلامة RS ولكنها تعتبر أول سيارات بمصابيح أمامية ليد كاملة بشكل قياسي مع عدادات رقمية بالكامل.
ويوضح الفيديو بصورة أفضل السيارة ذات المقاعد السبعة خلال اختبارها على النوربورجرينج مع لون أزرق ميتاليك رايس اختياري مع مقصورة داخلية رقمية مع وضعية عرض خامسة جديدة باسم سبورت. ومن النظم الجديدة في سكودا التي ستظهر في السيارة نظام Dynamic Sound Boost وهو صوت صناعي للمحرك لتدعيم صوت المحرك الأصلي وجعل المحرك الديزل بشاحنين توربيينين يبدو أكثر شراسة.
وسيتم تعديل الصوت بصورة رقمية بالاعتماد على وضعية القيادة ولم تحدد سكودا حجم عزم الدوران الناتج من المحرك ولكنه يصل الي قرابة 500 نيوتن متر كما في تيجوان وباسات الديزل .
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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