السيارة الكهربائية القادمة من مرسيدس ستكون eq s

بدأت مرسيدس قبل أسبوعين أول محطة لها مع قسم EQ الكهربائي بالكشف عن أول سيارة كهربائية وهي EQ C، وكان السؤال الأهم ما هي السيارة المقبلة في أسطول EQ؟ كشفت تقارير أنها ستكون EQ S سيدان الفاخرة.
مرسيدس EQ S ستحمل محركين كهربائيين بقوة إجمالية تصل إلى 402 حصان و 564 رطل-قدم من عزم الدوران، ومن المتوقع أن تصل للأسواق في العام 2020، وسيتبعها في الأسطول EQ A الهاتشباك، وتسعى مرسيدس في سيارتها المقبلة من أن تحقق مدى يتجاوز 500 كم في شحنة كهربائية واحدة.
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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