السيارة الكهربائية القادمة من مرسيدس ستكون eq s

بدأت مرسيدس قبل أسبوعين أول محطة لها مع قسم EQ الكهربائي بالكشف عن أول سيارة كهربائية وهي EQ C، وكان السؤال الأهم ما هي السيارة المقبلة في أسطول EQ؟ كشفت تقارير أنها ستكون EQ S سيدان الفاخرة.

مرسيدس EQ S ستحمل محركين كهربائيين بقوة إجمالية تصل إلى 402 حصان و 564 رطل-قدم من عزم الدوران، ومن المتوقع أن تصل للأسواق في العام 2020، وسيتبعها في الأسطول EQ A الهاتشباك، وتسعى مرسيدس في سيارتها المقبلة من أن تحقق مدى يتجاوز 500 كم في شحنة كهربائية واحدة.