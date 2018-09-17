بوجاتي جاهزة لإضافة سيارة جديدة خارقة إلى أسطولها

منذ إستلام السيد Stephan Winkelmann الرئيس التنفيذي الجديد لبوجاتي مهام عمله بداية هذا العام، شهدت بوجاتي إطلاق ديفو وهي سيارة خارقة مبنية على تشيرون وتولّد قوة 1,500 حصان وسرعة تصل إلى 380 كم/س بفضل محركها الـ W16، وهي أغلى بوجاتي في التاريخ بسعر يزيد عن 21 مليون ريال ولن ينتج منها سوى 40 نسخة.
السيد وينكيلمان ذكر أن مجلس إدارة الشركة أبدى رغبته لإضافة سيارة جديدة لأسطول بوجاتي ولكن يغلب الظن أنها لن تكون سيارة كوبيه خارقة، قد تكون إما سيدان بأربعة أبواب أو خوض تجربة سيارة SUV مثلما فعل المنافسين بنتلي، لامبورغيني وفيراري، وأشار السيد وينيكلمان أن مركز الأبحاث والتطوير يعمل بإجتهاد للخروج بالسيارة الجديدة بأسرع وقت وأن المستقبل سيكشف لنا المزيد حولها.
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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