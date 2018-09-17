بوجاتي جاهزة لإضافة سيارة جديدة خارقة إلى أسطولها

منذ إستلام السيد Stephan Winkelmann الرئيس التنفيذي الجديد لبوجاتي مهام عمله بداية هذا العام، شهدت بوجاتي إطلاق ديفو وهي سيارة خارقة مبنية على تشيرون وتولّد قوة 1,500 حصان وسرعة تصل إلى 380 كم/س بفضل محركها الـ W16، وهي أغلى بوجاتي في التاريخ بسعر يزيد عن 21 مليون ريال ولن ينتج منها سوى 40 نسخة.

السيد وينكيلمان ذكر أن مجلس إدارة الشركة أبدى رغبته لإضافة سيارة جديدة لأسطول بوجاتي ولكن يغلب الظن أنها لن تكون سيارة كوبيه خارقة، قد تكون إما سيدان بأربعة أبواب أو خوض تجربة سيارة SUV مثلما فعل المنافسين بنتلي، لامبورغيني وفيراري، وأشار السيد وينيكلمان أن مركز الأبحاث والتطوير يعمل بإجتهاد للخروج بالسيارة الجديدة بأسرع وقت وأن المستقبل سيكشف لنا المزيد حولها.