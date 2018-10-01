أعلنت فولكس فاجن عن إبرامها شراكة إستراتيجية مع مايكروسوفت للعمل على تقنيات رقمية، وذكرت الشركة الألمانية أنها تسعى مع عملاق البرمجة الأمريكي من أن تكون الرائدة في مجال تقنيات التواصل بين السيارات.
الإتفاقية تتضمن إطلاق نظام تخزين سحابي يكون بمثابة نظام ربط بين سيارات فولكس فاجن، التي ستبدأ بتبادل البيانات بينها ويمكن إستخدام هذه البيانات لتقديم العديد من الخدمات الرقمية التي سيكشف عنها في المستقبل، وذكرت فولكس فاجن أنه بحلول 2020 سيتم توصيل 5 مليون سيارة بشكل سنوي للسحابة.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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