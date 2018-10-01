أعلنت فولكس فاجن عن إبرامها شراكة إستراتيجية مع مايكروسوفت للعمل على تقنيات رقمية، وذكرت الشركة الألمانية أنها تسعى مع عملاق البرمجة الأمريكي من أن تكون الرائدة في مجال تقنيات التواصل بين السيارات.

الإتفاقية تتضمن إطلاق نظام تخزين سحابي يكون بمثابة نظام ربط بين سيارات فولكس فاجن، التي ستبدأ بتبادل البيانات بينها ويمكن إستخدام هذه البيانات لتقديم العديد من الخدمات الرقمية التي سيكشف عنها في المستقبل، وذكرت فولكس فاجن أنه بحلول 2020 سيتم توصيل 5 مليون سيارة بشكل سنوي للسحابة.