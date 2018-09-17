فولكس واجن تحقق أرقام قياسية مذهلة منذ بداية عام 2018

حققت مجموعة فولكس واجن أرقام قياسية ببيعها 7.3 مليون سيارة منذ بداية العام الجاري أي خلال ثمانية أشهر فقط، ويبدو أن الشركة التي تعيش زيادة في المبيعات بنسبة 7.5% مقارنة مع العام الماضي متجهه إلى تحقيق رقم قياسي في المبيعات الكليه مع نهاية العام.

تبقى أوروبا السوق الأكبر للمجموعة مع مبيعات تجاوز 3.1 مليون وهي زيادة بنسبة 10% مقارنة مع العام الماضي، أيضاً السوق الآسيوي شهد زيادة بنسبة 6.8% والأمريكي قل بنسبة 0.2%، وتعتبر فولكس واجن هي الأكبر في المجموعة من ناحية المبيعات حيث وصلت إلى 4.1 مليون سيارة وتأتي أودي في المركز الثاني بواقع 1.2 مليون سيارة.