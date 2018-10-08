بي إم دبليو الفئة الثالثة الجديدة لن تحصل على gt الرياضية

كشف Klaus Frohlich رئيس قسم تطوير الأعمال لدى بي إم دبليو أن الجيل الجديد من الفئة الثالثة لن يحصل على GT الرياضية بسبب تواجد X1 و X3، وذلك خلال تواجده في معرض باريس.

وقال "كلاوس" إن فئة GT عالية الأداء تتشابه في تصميمها غالباً مع تصميم سيارات الكروس أوفر الصغيرة، والشركة الآن تمتلك العديد من الخيارات بالنسبة لسيارات الكروس أوفر الصغيرة مثل X1 و X3 ما يجعل تواجد فئة GT للفئة الثالثة أمر غير ضروري.

كشف كلاوس في حديثه ان الفئة الثالثة الجديدة التي تم الكشف عنها مؤخراً في معرض باريس ستتحصل على 10 فئات مختلفة للإختيار بينها. يذكر أن فئة GT للفئة الثالثة أطلقت للمرة الأولى في الجيل السابق في العام 2013 وتتميز بقاعدة عجلاتها الطويلة.