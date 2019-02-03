إلتقاط صور تجسسية لـايسوزو دي ماكس 2020 الجديدة
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إلتقاط صور تجسسية لـ"ايسوزو دي ماكس 2020" الجديدة

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العرب اليوم - إلتقاط صور تجسسية لـ"ايسوزو دي ماكس 2020" الجديدة

ايسوزو دي ماكس 2020
واشنطن - العرب اليوم

شوهدت ايسوزو دي ماكس 2020 الجديدة تحت تمويهات كثيفة في الأجواء الباردة، حيث يبدو أن هذا الجيل الثالث سيصل بتحديثات كبيرة على التصميم كما تظهر الصور التجسسية.

تبدو ايسوزو دي ماكس 2020 من الخارج بتغيرات كثيرة بداية من الشبك الأمامي الكبير و المصابيح الأمامية بتصميم جديد ومصابيح LED، كما أن المصابيح الخلفية العمودية والصدام تتمتع بتصميم أكثر صلابة.

يتوقع أن تأتي ايسوزو دي ماكس 2020 بمقصورة بمقعدين قصيرة أو طويلة، وأربعة مقاعد مع ثلاثة أحجام من صناديق البيك أب، كما يتوقع وصولها إلى الأسواق بمحرك تيربو ديزل 4 سلندر سعة 1.9 لتر وبقوة 163 حصان وعزم دوران 360 نيوتن-متر أو تيربو ديزل 4 سلندر سعة 3 لتر.

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إلتقاط صور تجسسية لـايسوزو دي ماكس 2020 الجديدة إلتقاط صور تجسسية لـايسوزو دي ماكس 2020 الجديدة



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إلتقاط صور تجسسية لـايسوزو دي ماكس 2020 الجديدة إلتقاط صور تجسسية لـايسوزو دي ماكس 2020 الجديدة



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