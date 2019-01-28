أهم الفروقات بين كولييه الفرامل الأصلية والمقلدة
آخر تحديث GMT11:53:55
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سيارات عاجل

أهم الفروقات بين كولييه الفرامل الأصلية والمقلدة

العرب اليوم -

العرب اليوم - أهم الفروقات بين كولييه الفرامل الأصلية والمقلدة

كولييه الفرامل
القاهرة - العرب اليوم

يغفل كثير من الأشخاص عند تغيير كولييه الفرامل، ضرورة تركيب نوعية جيدة وأصلية، ويقومون بتركيب نوعية رديئة من أجل توفير المال.يُعتبر سوق قطع غيار السيارات، نقطة جذب مهمة لقِطع الغيار المقلّدة، ساهم في انتشارها الوضع المعيشي الصعب الذي دفع الكثير من أصحاب السيارات إلى شراء القطع المقلّدة على اعتبار أنها أقلُّ كلفة، ما قد يسبّب الكثير من المخاطر، خصوصاً عند إستخدام القطع المقلّدة للأجزاء الحساسة في السيارة مثل كولييه الفرامل.

فروقات مهمة

تكمن أهمية الكولييه الأصلية عند الحاجة اليها. بمعنى آخر لن يشعر السائق بفارق كبير بينها وبين المقلَّدة أثناء السير في الزحمة وبشكل عادي. لكنّ الفارق يظهر بوضوح عند الإضطرار إلى الفرملة بشكل مفاجئ، لأنّ نوعية الكولييه تؤثر بشكل مباشر على سرعة ومسافة التوقف.

كذلك تؤثر نوعية الكولييه في قدرتها على تحمل الحرارة. فالنوع الأصلي يتحمل درجة حرارة تصل إلى 400 درجة مئوية، ما يجعل عملها مستقراً في كافة ظروف القيادة، خصوصاً عند النزول من الجبال إلى المدينة حيث يتمّ إستعمال الفرامل بشكل متواصل طوال الطريق.

وإستخدام كولييه مقلّدة في هذه الحالات قد يجعل من الصعب التوقف بشكل سريع أو حتى عدم القدرة على التوقف إطلاقاً، حتى لو تمّ الضغط بشدة على دوّاسة الفرملة.

من جهة ثانية، وأثناء القيادة في الشتاء ودخول المستنقعات المائية، تحافظ الكولييه الأصلية على شكلها ولا تتقوّس جراء الإتنقال من السخونة إلى البرودة المفاجئة عند دخول المستنقع، ما يوفر قدرة دائمة وموثوقة على التوقف.

بالإضافة إلى ذلك، تُحدث الكولييه المقلّدة في الغالب صوتَ صفير مزعجاً أثناء الفرملة. وما لا يعرفه الكثيرون هو أنّ الكولييه الأصلية تدوم في الغالب مرتين أو ثلاث أكثر من المقلَّدة، لذلك على المدى الطويل تصبح أسعارُها مثل أسعار المقلَّدة. لذلك ننصح بعدم التهاون عند إختيار كولييه جديدة للسيارة والمخاطرة من أجل توفير بعض المال.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه يوجد في الأسواق العديد من أنواع الكولييه المطابقة للأصلية من شركات معروفة. ويمكن إعتمادُ هذه الأنواع كحلّ وسط بين الأصلية والمقلَّدة، بسبب نوعيّتها الجدية وسعرها المعتدل.لكنه كما أشرنا سابقاً تبقى الكولييه الأصلية التي خضعت لإختبارات مكثفة وصارمة من الشركات المصنِّعة للسيارات قبل إعتمادها بشكل رسمي الخيارَ الأفضل والأكثرَ أماناً.

وقد يهمك أيضًا: 

سوزوكي "جيمني 2019 " الجديدة كلياً في الأسواق في 5 حزيران المقبل

سوزوكي جيمني 2019 تواجه مشكلة في نظام الفرامل الاوتوماتيكية عند الطوارئ

سيارات عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أهم الفروقات بين كولييه الفرامل الأصلية والمقلدة أهم الفروقات بين كولييه الفرامل الأصلية والمقلدة



أخبار ذات صلة

GMT 09:42 2019 الإثنين ,28 كانون الثاني / يناير

تعرف على أهم أسباب إنحراف السيارة أثناء القيادة
العرب اليوم - تعرف على أهم أسباب إنحراف السيارة أثناء القيادة

GMT 17:28 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

بورش تعمل على 718 كايمان GT4 Ralley لموسم 2020
العرب اليوم - بورش تعمل على 718 كايمان GT4 Ralley لموسم 2020

GMT 17:26 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

أبرز السيارات الجديدة بمعرض ديترويت 2019
العرب اليوم - أبرز السيارات الجديدة بمعرض ديترويت 2019

GMT 17:24 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

مواصفات سيارة "Ford Explorer" رباعية الدفع
العرب اليوم - مواصفات سيارة "Ford Explorer" رباعية الدفع

GMT 17:22 2019 الثلاثاء ,22 كانون الثاني / يناير

سعر ومواصفات "فيات تيبو" أرخص سيارة أوروبية في مصر
العرب اليوم - سعر ومواصفات "فيات تيبو" أرخص سيارة أوروبية في مصر

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أهم الفروقات بين كولييه الفرامل الأصلية والمقلدة أهم الفروقات بين كولييه الفرامل الأصلية والمقلدة



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تحظى بشعبية كبيرة جدًا لدى الجمهور

إيما ويليس تتألق بإطلالة جديدة في برنامج The Voice

نيويورك ـ مادلين سعادة

إيما ويليس هي المذيعة المفضلة للكثيرين والتي تقدم العديد من البرامج التي تحظى بشعبية كبيرة مثل Big Brother والآن The Voice UK، لكن بصفتها عارضة أزياء سابقة لا تزال تتمتع بجاذبية خاصة وأسلوبا مميزا في اختيار أزيائها، وفي حلقة هذا الأسبوع من برنامج The Voice ، ارتدت إيما بدلة أنيقة سوداء والتي لفتت أنظار معجبيها. لم تخطئ إيما ويليس البالغة من العمر 42 عامًا أبدًا في مجال الموضة وعند اختيارها لأزيائها، ففي حفل توزيع جوائز التلفزيون الوطني الأسبوع الماضي ، ظهرت بتصفيفة ولون شعر جديدين وفستانا جديدًا أنيقًا، من تصميم أليكس بيري والذي يتميز بوسادات كتف وغطاء أسود أنيق ينسدل ليغطي ظهر إيما بشكل مثالي. و في حلقة هذا الأسبوع من برنامج The Voice ، قامت إيما بتبديل الفستان الأنثوي الرائع على مظهر أكثر ذكوري حيث ارتدت بدلة أنيقة.إيما المولودة في…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:40 2019 الإثنين ,28 كانون الثاني / يناير

بنطال "القفص" الجديدة يُحيِّر المُتسوِّقين ولا يبدو مريحًا
العرب اليوم - بنطال "القفص" الجديدة يُحيِّر المُتسوِّقين ولا يبدو مريحًا

GMT 08:49 2019 الإثنين ,28 كانون الثاني / يناير

الأنشطة اللانهائية تجعل مِن دبي ملاذًا لقضاء عطلة الشتاء
العرب اليوم - الأنشطة اللانهائية تجعل مِن دبي ملاذًا لقضاء عطلة الشتاء

GMT 08:11 2019 الإثنين ,28 كانون الثاني / يناير

الأخشاب والألوان القوية تأخذ منزل باركر لمرحلة جديدة
العرب اليوم - الأخشاب والألوان القوية تأخذ منزل باركر لمرحلة جديدة

GMT 03:28 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

7 تواجه ستون ضمن التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات
العرب اليوم - 7 تواجه ستون ضمن التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات

GMT 07:38 2019 الإثنين ,28 كانون الثاني / يناير

إيما ويليس تُعلن عودة برنامجها في وقت لاحق من هذا العام
العرب اليوم - إيما ويليس تُعلن عودة برنامجها في وقت لاحق من هذا العام

GMT 08:11 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

سراويل مُصمّمة على شكل فساتين خيالية تغيّر اتجاهات السجادة الحمراء
العرب اليوم - سراويل مُصمّمة على شكل فساتين خيالية تغيّر اتجاهات السجادة الحمراء

GMT 07:20 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

دبي تستعد لناطحة سحاب جديدة في جميرا
العرب اليوم - دبي تستعد لناطحة سحاب جديدة في جميرا

GMT 00:53 2019 الإثنين ,28 كانون الثاني / يناير

مي الجداوي تؤكد أن هناك أنواع كثيرة جيدة من ديكور الجيبسون بورد
العرب اليوم - مي الجداوي تؤكد أن هناك أنواع كثيرة جيدة من ديكور الجيبسون بورد

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:47 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

الثروة الحقيقية تكمن في العقول
العرب اليوم - الثروة الحقيقية تكمن في العقول

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 12:17 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

3 نصائح للرجال لاختيار لون ربطة العنق المناسبة
العرب اليوم - 3 نصائح للرجال لاختيار لون ربطة العنق المناسبة

GMT 09:20 2018 الثلاثاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

نجاة مدير سجن في محافظة ميسان من محاولة اغتيال
العرب اليوم - نجاة مدير سجن في محافظة ميسان من محاولة اغتيال

GMT 23:40 2018 الجمعة ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

جامعة "قناة السويس" تعلن عن وظائف خالية
العرب اليوم - جامعة "قناة السويس" تعلن عن وظائف خالية

GMT 12:00 2018 الخميس ,13 كانون الأول / ديسمبر

محمد فوزي
العرب اليوم - محمد فوزي

GMT 10:55 2017 الخميس ,06 إبريل / نيسان

فوائد زيت الزيتون للعناية بالبشرة
العرب اليوم - فوائد زيت الزيتون للعناية بالبشرة

GMT 18:58 2014 الإثنين ,08 كانون الأول / ديسمبر

ازدهار تجارة أجهزة التدفئة في سوق الحاميز في الجزائر
العرب اليوم - ازدهار تجارة أجهزة التدفئة في سوق الحاميز في الجزائر

GMT 10:49 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

إغلاق معرض بكلية "ويستشستر كوميونيتي" في نيويورك بعد الشكاوي
العرب اليوم - إغلاق معرض بكلية "ويستشستر كوميونيتي" في نيويورك بعد الشكاوي

GMT 01:56 2014 الأربعاء ,23 تموز / يوليو

ديكور حفل الزفاف يعكس أفضل ما في شخصيّة العروسين
العرب اليوم - ديكور حفل الزفاف يعكس أفضل ما في شخصيّة العروسين

GMT 05:02 2016 السبت ,17 كانون الأول / ديسمبر

"الثوب المخملي" أبرز أفكار ملابس أعياد الميلاد
العرب اليوم - "الثوب المخملي" أبرز أفكار ملابس أعياد الميلاد

GMT 21:51 2016 الإثنين ,21 آذار/ مارس

أشهر طرق معرفة " البخت " الفنجان والكف والودع
العرب اليوم - أشهر طرق معرفة " البخت " الفنجان والكف والودع

GMT 12:31 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

أبو زيد يؤكّد إيجاد حلول للتغلّب على آثار المناخ
العرب اليوم - أبو زيد يؤكّد إيجاد حلول للتغلّب على آثار المناخ

GMT 12:48 2016 الثلاثاء ,14 حزيران / يونيو

نادي "الباطن" يطالب بحقه في الصعود الى دوري "عبداللطيف جميل"
العرب اليوم - نادي "الباطن" يطالب بحقه في الصعود الى دوري "عبداللطيف جميل"

GMT 01:11 2015 السبت ,08 آب / أغسطس

جولة فريدة من نوعها في أفضل حمامات السباحة الألمانية
العرب اليوم - جولة فريدة من نوعها في أفضل حمامات السباحة الألمانية

GMT 21:47 2014 الأربعاء ,09 تموز / يوليو

أجمل وأغرب غرف النُّوم الشَّخصيَّة في فنادق العالم
العرب اليوم - أجمل وأغرب غرف النُّوم الشَّخصيَّة في فنادق العالم

GMT 02:34 2013 الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر

أسماء الخمليشي بطلة لأول فيلم راقص في المغرب
العرب اليوم - أسماء الخمليشي بطلة لأول فيلم راقص في المغرب

GMT 08:41 2018 السبت ,15 كانون الأول / ديسمبر

أحمد في ورطة؟
العرب اليوم - أحمد في ورطة؟
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab