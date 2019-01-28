تعرف على أهم أسباب إنحراف السيارة أثناء القيادة

يواجه بعض السائقين مشكلةً أثناء القيادة تتمثل في أنه بمجرد رفع اليد عن المقوَد، تنحرف السيارة عن مسارها المستقيم إمّا إلى اليمين أو إلى اليسار. يُعتبر توازن السيارة جزءاً أساسيّاً ومهمّاً للتحكّم بها، ويؤثر بشكل مباشر في تماسكها على الطريق وعلى العمر الإفتراضي لإطاراتها. لذلك عند الشعور بأيّ تغيير في توازن السيارة، يجب الذهاب مباشرة إلى مركز الصيانة للكشف على السبب وإصلاحه.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ أحد المؤشرات المهمة لإختلال توازن السيارة يمكن ملاحظته في وضعية عجلة القيادة، إذا ما كانت صحيحة. بمعنى آخر يجب مقارنة مستوى إتصاف العجلة مع الطريق. ويمكن معرفة ذلك عند القيادة على طريق مستقيمة. وإذا كان هنالك فارق ملحوظ، يجب القيام بعملية تصحيح لتوازن المحاور الأربعة أو ما يُعرف بـ"الميزان".

وينتج عن إختلال توازن السيارة مشكلات عدة منها تآكل سريع وغير متساوٍ للإطارات والباغيتات كافة وحدوث أعطال في نظام المقود، كونه يتعرض إلى جهد من السائق الذي يحاول باستمرار المحافظة على المسار الصحيح للسيارة، خصوصاً على الطرق السريعة.

أسباب عدة

هنالك أسباب عدة تؤدّي إلى اختلال توازن السيارة، منها البسيط ومنها المعقَّد. من الأسباب البسيطة عدم توازن قياس ضغط الهواء داخل الإطارات، أو وجود إطار متهالك أو أنّ جميع الإطارات أصبحت بحاجة إلى تبديل، أو عدم ضبط توازن وزوايا العجلات طبقاً لمقاسات الشركة المصمِّمة للسيارة.

أما الأسباب المعقّدة التي تحتاج إلى مراكز صيانة، فهي متعددة، أبرزها مشكلة في نظام التعليق وتلف المقصّات و الوصلات الكاوتشوكية أو "الباغيت" وقضبان التوازن الأمامية والخلفية التي تنتج عادة عن سقوط السيارة في بعض الحفر الكبيرة على الطريق أو عند عبور المطبّات.

كذلك يمكن أن يؤدّي أيُّ اعوجاج في الأمورتيسورات أو عند إنتهاء عمرها الإفتراضي إلى إنحراف في مسار السيارة. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدّي أيُّ خلل في بيستونات الفرامل أيضاً إلى إنحراف في مسار السيارة بسبب إمساك الفرامل لعجلة واحدة دون غيرها بطريقة طفيفة أثناء السير بعد الضغط على الفرامل.

ولمعرفة السبب الصحيح، يُنصح بالذهاب إلى مركز صيانة متخصّص، والكشف على السيارة من قبل ميكانيكي محترِف، يحدّد سبب الخلل والقطع التي يجب معالجتها أو تبديلها والسبب الذي أدّى إلى ذلك.