أكد المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي محمد شهاب الدين أن الموقع الرسمي للمديرية في المطار لم يتعرض لأي خرق أو هجوم الكتروني، لكنه أشار الى أن موقع مطار بيروت الدولي تعرض للقرصنة الليلة الماضية وقد سارعت المديرية للاتصال بالشركة المعنية، وتتم معالجة الأمر.