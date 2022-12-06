 واتس آب يختبر ميزة مكالمات الفيديو لمستخدمى آيفون

تواصل WhatsApp ، وهي مجموعة المراسلة الفورية الشهيرة لشركة Meta ، تطوير واختبار ميزات جديدة لمستخدميها. خدمة الاتصالات.

برنامج TestFlight التجريبي هو مشروع يسمح لمختبري iOS beta باختبار ميزات جديدة قبل أن تصل إلى المستخدمين ، حيث قدمت الشركة تحديثات جديدة من خلال البرنامج الذي جلب WhatsApp على iOS إلى الإصدار 22.24.0.79.

وفقًا لـ WABetaInfo ، أضاف التحديث الجديد ميزة مفيدة للاتصال بالفيديو لمستخدمي WhatsApp على iPhone.

ستكون ميزة مكالمات الفيديو الجديدة متاحة لمختبري الإصدارات التجريبية الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار من WhatsApp beta على تحديث iOS 22.24.0.79 من برنامج TestFlight ، ومن المتوقع أن يتلقى المزيد من مستخدمي iOS هذه الميزة في الأيام المقبلة.

يقدم التقرير نظرة عامة حول كيفية عمل ذلك على نظام iOS ، ووفقًا للتقرير ، سيتمكن مستخدمو iPhone من استخدام تطبيقات أخرى لإجراء مكالمات الفيديو على WhatsApp ومختبري الإصدار التجريبي الذين يرغبون في معرفة ما إذا كانت الخدمة قد بدأت بالفعل. على حساب WhatsApp الخاص بهم ، حاول أن تفعل الشيء نفسه.

وفي حالة تشغيل الميزة ، ستظهر صورة داخل صورة على الفور عند الدردشة مع تطبيقات أخرى على الفيديو. يريد.

يقول التقرير أيضًا أن هذه الميزة متوافقة مع نظام التشغيل iOS 15 وما فوق ، ومع ذلك ، لم يوضح التقرير أي شيء حول كيفية دعمها للمستخدمين على نظام التشغيل iOS 15 ، وبعد اختبار الميزة ، يقول التقرير إنها تعمل حاليًا. على iOS 16.1 والإصدارات المستقبلية الأخرى ، قد تكون هذه إحدى الميزات التي يوفرها التحديث والتي توفر الدعم لنظام iOS 16 ، كما يوضح التقرير.

في أخبار أخرى ، يقوم WhatsApp أيضًا باختبار بعض الميزات الجديدة مع أحدث إصدار تجريبي لنظام Android ، حيث أصدرت الشركة مؤخرًا بعض التحديثات للتعرف على WhatsApp لنظام Android كجهاز مدعوم ، كما تختبر أيضًا القدرة على البحث في الرسائل حسب التاريخ.

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