الدفاع الروسية تعلن تدمير4 منشآت عسكرية تضم مواقع قيادة وأنظمة إطلاق صواريخ ومحطة رادار
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الدفاع الروسية تعلن تدمير4 منشآت عسكرية تضم مواقع قيادة وأنظمة إطلاق صواريخ ومحطة رادار

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العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن تدمير4 منشآت عسكرية تضم مواقع قيادة وأنظمة إطلاق صواريخ ومحطة رادار

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موسكو - العرب اليوم

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها خلال الليل دمرت أربع منشآت عسكرية لأوكرانيا منها موقعان لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومحطة رادار.

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الدفاع الروسية تعلن تدمير4 منشآت عسكرية تضم مواقع قيادة وأنظمة إطلاق صواريخ ومحطة رادار الدفاع الروسية تعلن تدمير4 منشآت عسكرية تضم مواقع قيادة وأنظمة إطلاق صواريخ ومحطة رادار



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