الدفاع الروسية تعلن تدمير4 منشآت عسكرية تضم مواقع قيادة وأنظمة إطلاق صواريخ ومحطة رادار

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها خلال الليل دمرت أربع منشآت عسكرية لأوكرانيا منها موقعان لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومحطة رادار.