سعر وموعد إطلاق سيارة أودي E-Tron الكهربائية في الأسواق

تستعد شركة "أودي" لإطلاق سيارتها E-Tron الكهربائية في الأسواق العالمية، وهذه السيارة تندرج ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV

وسيتم إطلاق السيارة في بداية ديسمبر المقبل بسعر يبدأ من 79 ألف و900 يورو، أي نحو (مليون و650 ألف جنيه مصري).

وأوضحت الشركة الألمانية أنها تستهدف إنتاج أكثر من 10 سيارات كهربائية بحلول عام 2025،على أن يشهد العام المقبل طرح السيارة E-Tron Sportback، بالإضافة إلى إطلاق الموديل الرياضي E-tron GT قبل حلول عام 2020.

وتأتي السيارة E-Tron الكهربائية الجديدة، بطول 90ر4 متر وتضم 5 مقاعد وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 660 لترا، ويتم دفعها بواسطة اثنين من المحركات الكهربائية بقوة إجمالية تبلغ 300 كيلووات/408 حصان.

وتتسارع سيارة أودي، التي يصل وزنها إلى 5ر2 طن، من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 7ر5 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 200 كلم/س.

وتضم باقة التجهيزات التقنية لسيارة أودي E-Tron الكهربائية الجديدة بطارية بسعة 95 كيلووات/ساعة، تكفي شحنتها لقطع مسافة 400 كلم. ونظرا لاعتماد الشركة الألمانية على نظام شحن 15 كيلووات فإنه يمكن إعادة شحن البطارية بنسبة 80% في غضون 30 دقيقة.

وينصب اهتمام المطورين بشركة أودي على متعة القيادة في مختلف الظروف إلى جانب زيادة مدى السير؛ حيث يتم رفع السيارة الرياضية متعددة الأغراض عند السير في الأراضي الوعرة بمقدار 5 سم، وعند القيادة الرياضية يتم خفضها بمقدار 3 سم، مع توافر 7 أوضاع مختلفة للقيادة، بدءا من الوضع المريح ووصولا إلى القيادة الرياضية للغاية.