بعد يوم من تسرب صور لبي إم دبليو الفئة الثالثة Touring الجديدة التي إنتشرت من مستندات خاصة ببراءة الإختراع التي رفعتها الشركة، كشفت تقارير أن السيارة ستظهر للمرة الأولى أمام وسائل الإعلام والجماهير خلال معرض جنيف 2019.

بي إم دبليو ستمد سيارتها الجديدة بالعديد من التقنيات المساعدة خلال القيادة مثل نظام التنبيه عند الإنحراف من المسار أو التحذير قبل الإصطدام بسيارة او مشاه بالإضافة إلى مكابح الطوارئ الاوتوماتيكية ونظام مثبت السرعة ونظام الحد الأعلى لسرعة القيادة.

من المتوقع أن تمتلك فئة Touring عدة خيارات للمحركات مثل محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر تيربو بقوة 181 حصان ومحرك بقوة 254 حصان بالإضافة إلى فئة M340i عالية الأداء ستمتلك محرك 6 سلندر بقوة 382 حصان.