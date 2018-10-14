تستعد شركة Meizu لإطلاق إصداراها الجديد من الهواتف الذكية Meizu X8 للأسواق بسعر 230 دولار مع رقاقة معالج Snapdragon 710.

هاتف Meizu X8 هو أحد الإصدارات التي كشف عنها خلال شهر سبتمبر الماضي، والذي يجمع بين التسعير المعقول والمواصفات الجيدة كما إعتدنا من عمالقة تصنيع الهاتف في الصين.

هاتف Meizu X8 يضم رقاقة معالج Snapdragon 710، مع شاشة LCD بحجم 6.2 إنش، مميزة بجودة عرض 1080 في 2220 بيكسل.

يعمل هاتف Meizu X8 بنظام تشغيل Android 8.0 Oreo، مع واجهة مستخدم Flyme UI، كما يتميز بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع مستشعر 12 ميجابيكسل وأخر 5 ميجابيكسل.

بينما تأتي الكاميرة الأمامية للسيلفي بدقة 20 ميجابيكسل، كما يدعم هاتف Meizu X8 بطارية بقدرة 3210 mAh.

يذكر أن الطلب المسبق للهاتف بدأ في 19 من شهر سبتمبر، حيث يتوفر نموذج Meizu X8 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت رام، وسعة تخزين 64 جيجابايت بسعر 230 دولار،، وهو النموذج الرئيسي للهاتف.

بينما يأتي نموذج أخر مع ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت رام وسعة تخزينية 64 جيجابايت بسعر 259 دولار، على أن يتوفر أعلى نموذج للهاتف مع ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت بسعر 288 دولار.