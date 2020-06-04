سجلت الإصابات المؤكدة الجديد بفيروس كورونا المستجد عددا قياسيا جديدا في إيران إذ ارتفع عدد المصابين 3574 شخصا خلال 24 ساعة، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور.

ويدل المؤشر، الذي يميل إلى الارتفاع منذ شهر، على سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأيام القليلة الماضية، ليتجاوز ذروة 3186 حالة جديدة التي تم تسجيلها في 30 مارس المنصرم.

ومع تسجيل 59 حالة وفاة جديدة، بين الأربعاء والخميس، لايزال عدد الوفيات اليومي جراء الفيروس منخفضًا نسبيًا وفقًا للأرقام التي أعلنها جهانبور، اليوم الخميس، في تصريح للقناة الإخبارية الإيرانية الحكومية.

و يقلق تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهر وزارة الصحة في إيران، التي تضاعف التحذيرات وتنبه السكان إلى ضرورة عدم نسيان أن المرض لا يزال موجودا.

وحذر شريط إخباري، يستعرضه باستمرار التلفزيون الحكومي الخميس، من أن "عدم احترام التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة الشخصية أو العامة، وكذلك التنقل غير الضروري خارج المنازل، قد تكون له عواقب لا يمكن استدراكها".

وبذلك تبلغ حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 8071 حالة في إيران، من بين 164 ألفا و270 إصابة، بحسب الأرقام الرسمية التي يعتبر خبراء أجانب وكذلك بعض المسؤولين الإيرانيين أنه تم التقليل منها إلى حد كبير.