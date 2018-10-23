جوجل تطلق ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد

كشفت شركة "جوجل" عن ميزة جديدة لمستخدمي هواتف أندرويد، من خلالها سيتم التحقق من التطبيقات التى تمت مشاركتها على أنظمة مشاركة الملفات مثل Shareit من خلال "جوجل بلاي".

وستتحقق ميزة جوجل الجديدة من التطبيقات وتسمح للمستخدمين بمعرفة ما إذا كان قد تم تحميل التطبيق من متجر Google Play الرسمى أم لا.

ومن المثير للاهتمام أيضًا أن شركة جوجل وسعت هذه الميزة أيضًا للتثبيت في وضع عدم الاتصال، وهذا يعني أنه عند تثبيت تطبيق مشترك على Shareit ويكون جهازك بلا اتصال بالإنترنت، سيكون بإمكان Google Play التحقق من مصدر التطبيق.

يذكر أن في الآونة الأخيرة، تم رصد حوالي 145 تطبيقًا على متجر Google Play تم مشاركتها باستخدام ملفات Microsoft Windows، وعلى الرغم من أن هذه التطبيقات ظلت غير ضارة على أجهزة Android ، إلا أنه في اللحظة التى يتم تحميل فيها هذه التطبيقات مع جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows يمكن أن تضر هذه الأجهزة.

وفي خطوة أخرى للحفاظ على أمان مستخدمي الهواتف الذكية من أندويد ، أطلقت جوجل مؤخرًا أداة أمان إلكترونى جديدة تسمى Intra لحماية المستخدمين من هجمات معالجة DNS.