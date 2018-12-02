طورت "أبل" جهاز بث مباشرة من جوجل، على غرار "كروم كاست"، وهذا الجهاز غرضه خفض تكلفة جهاز Apple TV البالغ سعره 180 دولارا بشكل كبير.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، تستكشف شركة أبل طرق جديدة ورخيصة لتوزيع محتواها، خاصة أن جهاز Apple TV قد خسر العديد من المنافسات مع أجهزة البث الأخرى خلال السنوات الأخيرة، إذ انخفض إلى 15% فقط من حصة السوق وفقاً لبحث أجرته Parks Associates.

وفى نفس السياق تتوفر أجهزة البث من جوجل من أمازون بأسعار تتراوح بين 25 و50 دولارا، فى حين أن أبل لم تقدم شيئا فى هذا النطاق، كما أفادت التقارير أن الشركة قد استكشفت إمكانية إطلاق تطبيق للتليفزيونات الذكية الذى سيجعل محتواها الأصلى متاح، وحتى لو لم تطلق أبل جهاز بث مباشر، فإنها بالتأكيد ستبحث عن طرق جديدة لإحضار منصة Apple TV للعديد من الناس.

كما يقال أن الشركة تستثمر أكثر من مليار دولار فى البرامج الأصلية، بما فى ذلك صفقة إنتاجية مع أوبرا وينفرى، وسيكون المحتوى متاح على أجهزة أبل بما فى ذلك أجهزة آيفون وآيباد وApple TV.