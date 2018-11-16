متصفّح مايكروسوفت إيدج يدعم إصدار سطح المكتب على ios

بشكل دوري تُطلق مايكروسوفت تحديثات لمتصفّحها إيدج على مختلف أنظمة التشغيل، وخاصةً أندرويد و iOS، وفي أحدث إصدار للمتصفّح فقد أصاب نظام iOS، وقد أتى معه ميزة فتح الموقع بإصدار سطح المكتب، حيث وخلال السنوات الماضية اتضح أن مواقع ويب الهاتف تحمل معلومات كافية من خلالها لا يضطر مستخدمو الهواتف الذكية إلى التبديل لسطح المكتب.

ولكن لإعطاء فرصة تصفّح أكبر وبمعلومات أكثر، أطلقت مايكروسوفت هذه الخاصية على متصفّحها، وتحديدًا على إصدار Microsoft Edge 42.7.3، وفي نفس السياق أشارت الشركة أن الميزة سيتم إتاحته قريبًا على النظام الآخر أندرويد.

فيما يخص الوصول إلى هذه الخاصية، فعند فتح موقع ما وترغب بتصفّحه بالعلامة الكاملة “إصدار سطح المكتب” ببساطة عبر الشريط السفلي سترى رمز جديد يمنحك فتح الصفحة بإصدار سطح المكتب، أخيرًا ومع هذه الخاصية الجديدة، هناك أيضًا مجموعة من الإصلاحات والتحسينات على أداء وسرعة المتصفّح.