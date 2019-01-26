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هونر تطلق ساعتها "Magic" الذكية في الأسواق الأوروبية

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العرب اليوم - هونر تطلق ساعتها "Magic" الذكية في الأسواق الأوروبية

Honor Watch Magic
القاهرة - العرب اليوم

أطلقت شركة Honor ساعتها الذكية Magic في الأسواق الأوروبية، والتي تأتي كأول إصدارات الشركة من الساعات الذكية المقدمة في سوق أوروبا بالتزامن مع إطلاق هاتف Honor View 20.

ساعة Honor Magic تحاكي إلى حد كبير ساعة Dream الذكية في الكثير من المواصفات، إلا أن ساعة Dream تميزت بحجم أصغر للأربطة كما قدمت بألوان الباستيل عند إطلاقها في الصين خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق ساعة Honor Magic بشاشة AMOLED بخاصية اللمس وبحجم 1.2 إنش، كما تتميز بجودة عرض 390 في 390 بيكسل، أي بدقة 326 بيكسل لكل إنش، كما تدعم الساعة الذكية تقنية GPS، أيضاً تقدم للمستخدم 9 أنماط مختلفة للياقة البدنية.

تصميم Honor Magic مقاوم للماء أيضاً حيث يمكن أن تقدم الدعم للمستخدم حتى عمق 50 متر، كما تأتي الساعة الذكية بميزة دفع الإشعارات للمستخدم، ورصد معدل نبضات القلب، ومتابعة المستخدم أثناء النوم، إلى جانب إستشعار معدل ضغط الدم لدى المستخدم.

كما تأتي ساعة Magic الذكية بقدرة على دعم المستخدم بشحن يصل إلى أسبوع كامل مع كل مرة شحن مع إستخدام ميزة رصد معدل ضربات القلب على مدار اليوم وفقاً لتصريحات Honor، كما أشارت الشركة إلى أن الساعة الذكية ستقدم الدعم للمستخدم خلال يوم كامل عند شحن الساعة الذكية لفترة تصل إلى 10 دقائق فقط.

يذكر أن ساعة Magic تتوفر باللون الأسود، الأزرق إلى جانب الفضي، ومن المقرر أن تتوفر الساعة الذكية بسعر 179 يورو أو 200 دولار تقريباً في كلاً من فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا إلى جانب إسبانيا.

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هونر تطلق ساعتها magic الذكية في الأسواق الأوروبية هونر تطلق ساعتها magic الذكية في الأسواق الأوروبية



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هونر تطلق ساعتها magic الذكية في الأسواق الأوروبية هونر تطلق ساعتها magic الذكية في الأسواق الأوروبية



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