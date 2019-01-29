ليزر يحول ألياف الكربون وأنابيب النانو إلى ألماس

تمكن علماء من جامعة نورث كارولينا الأمريكية من ابتكار تكنولوجيا تحول الألياف الكربونية وأنابيب النانو إلى ألماس، في ظروف درجة حرارة الغرفة والضغط الجوي. وجاء في مقال نشره الفريق العلمي برئاسة، جيم نارايان، في مجلة "Nanoscale" أن الطريقة الجديدة تقوم على استخدام ألياف الكربون وأنابيب النانو، حيث يتم تعريضها لأشعة ليزر شبيهة بالتي تستخدم في العمليات الجراحية على العيون.

ولا تدوم نبضة الليزر أكثر من 0.1 ميكروثانية، وخلال هذه الفترة القصيرة، ترتفع درجة حرارة المادة إلى 3700 درجة مئوية، في حين يبقى الهواء المحيط باردا. ولا يتبخر الكربون في هذه الحرارة العالية لأنه يكون في وعاء من الياقوت أو الزجاج أو بوليمر خاص لتبريده بفعالية. ويقول نارايان: "من دون تبريد لا يمكن تحويل الكربون إلى ألماس بهذه الطريقة". لذلك بعد التسخين، يجب تبريد المادة مباشرة، للحصول على خيوط الألماس.