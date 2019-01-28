«تويتر» تختبر ميزة جديدة للتخلص من ناشري الأخبار الكاذبة

في محاولة للحدّ من انتشار الأخبار المزيّفة والمسيئة، تقوم منصّة «تويتر» باختبار ميزة جديدة من شأنها أن تساعد في تعقب المصدر الأصلي للشائعات «Original Tweet».

وأوضح الموقع، أنّه إذا تمّ تشغيل هذه الميزة كما هو متوقع، يمكن أن تساعد في التخلّص من البيئة السامة والمسيئة على منصّات التواصل الاجتماعي ومساعدة سلطات إنفاذ القانون في تحديد ووضع الحسابات المشكوك فيها في المحاكمات بسهولة.