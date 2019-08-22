طريقة عمل تان للجسم والبشرة باستعمال زيت الزيتون

أصبحت تفضل الكثير من الفتيات الحصول على بشرة برونزية أو عمل"تان"، وهذا يتطلب شراء زيوت ومنتجات معينة لتعطي النتيجة المطلوبة، ولأن دائما استعمال المواد الطبيعية يكون هو الأفضل، كذلك يمكنك استخدام "زيت الزيتون لعمل التان"، والطريقة نقلا عن موقع"boldsky" كالآتي:

ما تحتاجين إليه:

زيت الزيتون البكر الممتاز

كرسي

منشفة كبيرة

منشفة صغيرة

ساعة توقيت

صابون

الطريقة:

ضعي كرسي في الشمس.

انشري المنشفة الكبيرة عليها.

لأول مرة ، اضبطي الموقت على 30 دقيقة.

يمكنك تغيير المؤقت بناءً على ذلك في المرة القادمة ، بناءً على طريقة تفاعل بشرتك مع هذه العملية.

خذي بعض زيت الزيتون في وعاء.

اغمري المنشفة الصغيرة في الزيت وافركها برفق على الجزء الأمامي من جسمك.

لا تنسي أن تفركه على وجهك ورقبتك أيضًا.

ابدأي الموقت واستلق على ظهرك على الكرسي الذي وضعته سابقًا.

اغمضي عينيك واسترخي حتى انتهاء الموقت.

الآن ، اضبطي المؤقت لمدة 30 دقيقة أخرى.

اغمسي القماش في الزيت مرة أخرى وفركيه على الجزء الخلفي من جسمك.

تأكد من تغطية رقبتك وخلف الأذنين أيضًا.

استلقي على الكرسي مرة أخرى ، بمجرد الانتهاء من ذلك ، اغسلي جسمك جيدًا بلطف باستخدام صابون معتدل وماء بارد.

أشياء انتبهي إليها:



لا تبقى في الشمس لفترة طويلة بعد تطبيق الزيت.

لا تفركي الكثير من الزيت على بشرتك.

لا ينبغي أن يكون الزيت يقطر بشرتك.

تأكدي من غسل الزيت تمامًا بعد انتهاء العملية.