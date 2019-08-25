وصفات منزلية للاستمتاع بنضارة البشرة طوال الوقت

يعتقد البعض أن الإهتمام بالبشرة لا يجب أن يأتى إلا مع ظهور مشكلة ما فيها، لذا تهمل الفتيات بشرتهن، ويبدأن فقط فى الإهتمام بها مع ظهور أول مشكلة، ولأن إتباع هذه الطريقة فى العناية بالبشرة هى طريقة خاطئة، حيث أن البشرة تحتاج إلى عناية خاصة طوال الوقت حتى تمنح صاحبتها مظهراً مشرقاً لامعاً يخطف لها الأنظار، نقدم لك خلال هذا التقرير وصفات طبيعية تساعدك فى الحصول على بشرة نضرة لامعة، وفقاً لما ذكر على موقع "BoldSky".

احرصى على المواظبة على تنظيف بشرتك يومياً قبل النوم، حتى تزيلى بقايا الاتربة والمكياج التى اكتسبتها بشرتك خلال اليوم، لذا قومى بإستخدام هذه الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.

- اضيفى ملعقة من الخل لأخرى من زيت اللوز.

- ابدأى فى تدليك بشرتك من أسفل لأعلى، وانتظر لمدة 15 دقيقة.

- ثم اغسل بشرتك بالماء الفاتر، وكررى هذه العملية يومياً قبل النوم.

قناع دقيق الشوفان

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تساعد النشويات مثل الشوفان على إزالة الزيوت المتراكمة على الوجه، وفى نفس الوقت تساهم فى ترطيب الجلد ومنحه نضارة خاصة وبشرة مشرقة.

- قومى بوضع كوب واحد من دقيق الشوفان العادى مع كوب من الماء الساخن، واخلطهما جيدًا.

- اتركى الخليط حتى يبرد، وبعدها ضيف ربع كوب من العسل على دقيق الشوفان المبرد.

- ضعى هذا القناع على وجهك، واتركيه حتى يجف لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

- ثم اغسليه جيدًا بالماء الدافئ والصابون.

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