كيف تعبر عن حبك لشريك حياتك

الحب والتعبير عنه هو من أجمل المشاعر التي يشعر بها الإنسان في هذه الحياة، لكن هناك بعض الأشخاص يفتقدوا مهارة التعبير عن المشاعر لشريك الحياة ، وقد يكون ذلك سبب لبعض المشاكل، ولحل هذا الأمر يمكن اتباع النصائح التي ذكرها موقع"ويكي هاو"، وهي كالآتي:

امنحه هدايا مناسبة

الأزهار و الشيكولاتة باستطاعتهما جعل أي شخص يبتسم، ولكن يمكنك أن تفاجئ شريكك أكثر لو منحته هدية تعبر عن شخصيته، وبالطبع سوف يقدر ذلك كثيرا، هذه الأنواع من الهدايا ستكون رومانسية جدا وستظهر قدر اهتمامك بشريكك.

اترك ملاحظة لطيفة لشريكك

إذا أردت أن تحيي رومانسيتك، يجب أن تترك ملاحظات لطيفة لشريكك كي يجدها عند غيابك، لو تركت المنزل قبل ذهاب شريكك للعمل، اترك له ملاحظات على مرآة الحمام تخبره أنك تتطلع لرؤيته مساء، وتتمنى له يوم جيد، هذا سيجعل شريكك يبتسم.

ارسل رسائل إلكترونية

لا يمكنك إرسال طوال الوقت رسائل عاطفية خلال اليوم، فذلك سيجعل تأثيرها يقل، ولكن يمكنك تذكيره كم تحبه عن طريق إرسال رسالة قصيرة خلال وقت عملك، أو ملحوظة لطيفة تخبره كم تفكر به.

قدم مساعدات له

إذا أردت أن تصبح رومانسيا، يجب أن تقرأ عقل شريكك وتعرف ماذا يريد لكي تساعده ولو قليلا.

اكتب "أنا أحبك" في أماكن غريبة

مثلا على بخار مرآة الحمام، هذه ستكون مفاجأة رومانسية مرحة.

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