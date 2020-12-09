مصر تسجل 421 إصابة بفيروس كورونا ووفاه 19 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 19 حالة جديدة. وأفاد المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بخروج 161 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104074 حالة . وذكر "مجاهد "أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 119702 حالة من ضمنهم 104074 حالة تم شفاؤها، و 6832 حالة وفاة.