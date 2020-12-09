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المغرب تسجل 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - المغرب تسجل 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
الرباط ـ العرب اليوم

سجلت المغرب خلال 24 ساعة الماضية 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليصل العدد الإجمالي إلى 388,184 إصابة. وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 57 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 6427، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 341,685.

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المغرب تسجل 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا المغرب تسجل 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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