اليونان تسجل 85 وفاة و 1190 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليونان خلال الـ24 ساعة الماضية 85 حالة وفاة و 1190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 3870 حالة وفاة و 127557 إصابةً.