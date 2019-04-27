اكتشاف أول مضاد حيوي ضد السرطان
آخر تحديث GMT16:31:30
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

اكتشاف أول مضاد حيوي ضد السرطان

العرب اليوم -

العرب اليوم - اكتشاف أول مضاد حيوي ضد السرطان

أول مضاد حيوي ضد السرطان
طوكيو - العرب اليوم

كشف علماء عن ابتكارهم مضاد "كيدارسين" الحيوي، الذي يمتاز بقدرته على إتلاف الحمض النووي للبكتيريا والخلايا السرطانية، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".

وابتكرت هذا المضاد الحيوي مجموعة علماء دولية من جامعتي لنكولن البريطانية وطوكيو اليابانية.

وكانت هذه المادة قد اكتشفت بصورتها الطبيعية قبل 30 سنة في الهند، ويشير العلماء إلى أن التربة تبقى المصدر الطبيعي لجميع أنواع المضادات الحيوية التي ظهرت في أربعينيات القرن الماضي.

وأظهرت المادة أو النموذج الأولي لـ"كيدارسين" التي استخلصت من التربة خلال الدراسة، خصائص قوية مضادة للأورام والبكتيريا، ولكنها تمتلك بنية جزيئية معقدة، اضطر الباحثون إلى فك شيفرتها في المختبر، وقبل فترة قصيرة، تمكن الباحثون من تحليل تركيبها الجزيئي وفهمه، ما سمح لهم بابتكار مضاد حيوي مضاد للسرطان.

ويمتاز المضاد الحيوي كيدارسين بنشاط حيوي عال، ما يسمح له بإتلاف الحمض النووي في الخلايا المستهدفة في الكائنات الحية الدقيقة والأورام السرطانية، ومنع نموها وتطورها لاحقا.

ويمكن اعتبار ظهور هذا المضاد الحيوي "كيدارسين" بداية ظهور جيل جديد من المضادات الحيوية في العالم.

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اكتشاف أول مضاد حيوي ضد السرطان اكتشاف أول مضاد حيوي ضد السرطان



أخبار ذات صلة

GMT 15:45 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

افتتاح المؤتمر الفلسطيني الخامس لطب الطوارئ في مدينة رام الله
العرب اليوم - افتتاح المؤتمر الفلسطيني الخامس لطب الطوارئ في مدينة رام الله

GMT 18:47 2019 الأحد ,21 إبريل / نيسان

مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية ضياء حجيجة يؤكد أنه يتم تسجيل 3- 5 حالات سنويا مصابة بالإيدز، فيما العام الماضي 2018 سُجل به 4 حالات فقط، وهذا العدد يؤكد أن المرض مُسيطر عليه، ولكن عوامل انتقال المرض مُقتصرة حاليًا، على عدة نقاط، أهمها ا
العرب اليوم - مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية ضياء حجيجة يؤكد أنه يتم تسجيل 3- 5 حالات سنويا مصابة بالإيدز، فيما العام الماضي 2018 سُجل به 4 حالات فقط، وهذا العدد يؤكد أن المرض مُسيطر عليه، ولكن عوامل انتقال المرض مُقتصرة حاليًا، على عدة نقاط، أهمها ا

GMT 12:38 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

احذر "مرقة الدجاج" بها سم قاتل
العرب اليوم - احذر "مرقة الدجاج" بها سم قاتل

GMT 23:53 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

الكوليرا تخطف طبيبا يمنيا كان يعالج المصابين بها
العرب اليوم - الكوليرا تخطف طبيبا يمنيا كان يعالج المصابين بها

GMT 04:55 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

ماذا يفعل موز "النقاط السوداء" في جسمك؟
العرب اليوم - ماذا يفعل موز "النقاط السوداء" في جسمك؟

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اكتشاف أول مضاد حيوي ضد السرطان اكتشاف أول مضاد حيوي ضد السرطان



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أثناء حضورها حفل "أيه أس أو أس" في لوس أنغلوس

صوفيا ريشي تُبرز رشاقتها في جمبسوت باللون الأبيض

لوس أنغلوس ـ رولا عيسى

ظهرت النجمة صوفيا ريشي، 20 عاما، في حفل "أيه أس أو أس" في لوس أنجليس في شاتو مارمونت، ليلة الخميس، مع حبيبها سكوت ديسيك، 35 عاما، وكشفت عن جسدها الممشوق في جمبسوت باللون الأبيض، يناسب الأجواء الربيعة والصيفية، كما أنها ارتدت حذاء بالكعب العالي بأربطة باللون النيود، وأكملت إطلالتها بسلسلة فضية. وتركت ابنة ليونيل ريتشي شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها بتمويجات ضيقة، أما سكوت فارتدى ملابس كاجوال، حيث جينز باللون الأزرق، وسويتر باللون البيج، وجاكيت باللون الأسود، وحذاء رياضي باللون الكحلي، وكان من بين الحضور النجمة ريبكا بلاك، 21 عاما، والتي كشفت عن ساقيها في فستان قصير باللون الأسود، وكذلك كاثرينا ماكنامارا، والتي ارتدت بنطالا مطرزا لامعا باللون الأسود، وبلوزة قصيرة كشفت عن بطنها وصدرها. وحضرت النجمة صوفي سيمنز، 26 عاما، و...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:05 2019 السبت ,27 إبريل / نيسان

كلوديا كاردينالي تعتزم طرح ملابسها في مزاد عبر الإنترنت
العرب اليوم - كلوديا كاردينالي تعتزم طرح ملابسها في مزاد عبر الإنترنت

GMT 07:19 2019 السبت ,27 إبريل / نيسان

معالم روما السياحية تستغيث من الإهمال و"القمامة"
العرب اليوم - معالم روما السياحية تستغيث من الإهمال و"القمامة"

GMT 07:23 2019 السبت ,27 إبريل / نيسان

اقتراح ببناء "سقف زجاجي" في كاتدرائية نوتردام في باريس
العرب اليوم - اقتراح ببناء "سقف زجاجي" في كاتدرائية نوتردام في باريس

GMT 07:58 2019 السبت ,27 إبريل / نيسان

الظهور الأخير لـ"جو بايدن" يكشف عمليات التجميل التي خضع لها
العرب اليوم - الظهور الأخير لـ"جو بايدن" يكشف عمليات التجميل التي خضع لها

GMT 09:20 2019 السبت ,27 إبريل / نيسان

الدفاع والمدعين يُطالبون بمحاكمة سرِّية للمخرج الأميركي واينشتاين
العرب اليوم - الدفاع والمدعين يُطالبون بمحاكمة سرِّية للمخرج الأميركي واينشتاين

GMT 06:24 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

عبايات رمضانية استوحيها مِن المدونة الكويتية سندس القطان
العرب اليوم - عبايات رمضانية استوحيها مِن المدونة الكويتية سندس القطان

GMT 15:11 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

مسافر يتسبب في حالة من الذعر وسط ركاب طائرة
العرب اليوم - مسافر يتسبب في حالة من الذعر وسط ركاب طائرة

GMT 06:12 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

مهندس معماري نمساوي يُحدد الفترة اللازمة لإعادة إعمار نوتردام
العرب اليوم - مهندس معماري نمساوي يُحدد الفترة اللازمة لإعادة إعمار نوتردام

GMT 03:15 2019 السبت ,27 إبريل / نيسان

دونالد ترامب يُعلن انسحابه مِن معاهدة تجارة الأسلحة الدولية قريبًا
العرب اليوم - دونالد ترامب يُعلن انسحابه مِن معاهدة تجارة الأسلحة الدولية قريبًا

GMT 06:58 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

"الإعلاميين" المصرية تمنح مدحت شلبي مهلة قبل وقف "مساء الأنوار"
العرب اليوم - "الإعلاميين" المصرية تمنح مدحت شلبي مهلة قبل وقف "مساء الأنوار"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:40 2013 السبت ,03 آب / أغسطس

أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"
العرب اليوم - أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"

GMT 19:40 2019 الإثنين ,25 آذار/ مارس

"ناسا" تبحث عن متطوعين لمدة 60 يومًا مقابل 14 ألف جنيه إسترليني
العرب اليوم - "ناسا" تبحث عن متطوعين لمدة 60 يومًا مقابل 14 ألف جنيه إسترليني

GMT 22:44 2018 الإثنين ,06 آب / أغسطس

تعرف على مميزات وعيوب "رينو سانديرو ستيب واي" موديل 2018
العرب اليوم - تعرف على مميزات وعيوب "رينو سانديرو ستيب واي" موديل 2018

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 07:22 2018 الأربعاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

صور لأجمل 6 موديلات كوش أفراح من موقع التواصل إنستغرام
العرب اليوم - صور لأجمل 6 موديلات كوش أفراح من موقع التواصل إنستغرام

GMT 07:04 2019 الخميس ,14 آذار/ مارس

أفضل 10 مُدن مِن حيث جودة الحياة في العالم لعام 2019
العرب اليوم - أفضل 10 مُدن مِن حيث جودة الحياة في العالم لعام 2019

GMT 02:19 2018 الإثنين ,10 كانون الأول / ديسمبر

سفيرة الهند تفتتح مطعم ماسالا في فندق جراند ميلينيوم عمان
العرب اليوم - سفيرة الهند تفتتح مطعم ماسالا في فندق جراند ميلينيوم عمان

GMT 03:18 2015 الثلاثاء ,20 تشرين الأول / أكتوبر

شركة "هولدن" تطرح سيارتها العائلية الجديدة بقيمة 90 ألف دولار
العرب اليوم - شركة "هولدن" تطرح سيارتها العائلية الجديدة بقيمة 90 ألف دولار

GMT 06:54 2015 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

العثور على فراشة صغيرة براقة تعيش فقط في جبال الألب الإيطالية
العرب اليوم - العثور على فراشة صغيرة براقة تعيش فقط في جبال الألب الإيطالية

GMT 03:11 2016 الأحد ,10 إبريل / نيسان

خبيرة العلاقات الجنسية سمانثا ايفانز تكشف أنَّ العلاقة الجنسية تصبح أفضل مع تقدم العمر
العرب اليوم - خبيرة العلاقات الجنسية سمانثا ايفانز تكشف أنَّ العلاقة الجنسية تصبح أفضل مع تقدم العمر

GMT 15:15 2014 السبت ,21 حزيران / يونيو

اللبن الرائب و الموز للسيطرة على ضغط الدم دون أدوية
العرب اليوم - اللبن الرائب و الموز للسيطرة على ضغط الدم دون أدوية

GMT 18:33 2018 الخميس ,13 كانون الأول / ديسمبر

مراقب حافلات يتعرض لاعتداء وحشي في فاس
العرب اليوم - مراقب حافلات يتعرض لاعتداء وحشي في فاس

GMT 01:55 2015 الإثنين ,16 شباط / فبراير

300 متسابق في أول سباق للدراجات الهوائية في حتا
العرب اليوم - 300 متسابق في أول سباق للدراجات الهوائية في حتا

GMT 23:04 2016 الأحد ,10 تموز / يوليو

برج إيفل يُضاء بألوان علم البرتغال بعد الفوز ببطولة يورو 2016 على حساب فرنسا
العرب اليوم - برج إيفل يُضاء بألوان علم البرتغال بعد الفوز ببطولة يورو 2016 على حساب فرنسا

GMT 14:54 2013 الجمعة ,19 إبريل / نيسان

مطعم "السنبوك" للمأكولات البحرية
العرب اليوم - مطعم "السنبوك" للمأكولات البحرية

GMT 20:43 2014 السبت ,02 آب / أغسطس

إنقاذ حوت جنح على الشاطئ في محافظة ظفار العمانية
العرب اليوم - إنقاذ حوت جنح على الشاطئ في محافظة ظفار العمانية

GMT 18:33 2017 الإثنين ,07 آب / أغسطس

انتشار صورة قديمة للفنانة غادة عبد الرازق على مواقع التواصل
العرب اليوم - انتشار صورة قديمة للفنانة غادة عبد الرازق على مواقع التواصل

GMT 23:48 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيو

الأمم المتحدة تسعى لخفض التلوث مع انخفاض معدل إعادة التدوير
العرب اليوم - الأمم المتحدة تسعى لخفض التلوث مع انخفاض معدل إعادة التدوير

GMT 08:36 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسان

أسباب مثالية لاختيار الأريكة الرمادية لغرفة المعيشة
العرب اليوم - أسباب مثالية لاختيار الأريكة الرمادية لغرفة المعيشة

GMT 08:28 2013 الإثنين ,25 آذار/ مارس

قطر: جمعية الحمام الزاجل تختتم مسابقات الموسم الجاري
العرب اليوم - قطر: جمعية الحمام الزاجل تختتم مسابقات الموسم الجاري

GMT 05:58 2015 الخميس ,12 آذار/ مارس

صحة الطائف تتسلم مستشفى المويه العام بسعة ٥٠ سريرًا
العرب اليوم - صحة الطائف تتسلم مستشفى المويه العام بسعة ٥٠ سريرًا

GMT 03:41 2016 السبت ,13 شباط / فبراير

شركة بترومين تدشن متجرها الإلكتروني
العرب اليوم - شركة بترومين تدشن متجرها الإلكتروني

GMT 04:20 2017 الأحد ,04 حزيران / يونيو

متوسط اسعار الذهب اليوم في أسواق المال فى قطر بالريال القطري
العرب اليوم - متوسط اسعار الذهب اليوم في أسواق المال فى قطر بالريال القطري

GMT 07:15 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

طالبات "الشارقة" يبتكرن جهازاً لتحسين كفاءة الألواح الشمسية
العرب اليوم - طالبات "الشارقة" يبتكرن جهازاً لتحسين كفاءة الألواح الشمسية

GMT 04:18 2018 الخميس ,25 تشرين الأول / أكتوبر

عطر Dylan Blue Pour Femme من Versace يعكس شخصيّتكِ العفوية
العرب اليوم - عطر Dylan Blue Pour Femme من Versace يعكس شخصيّتكِ العفوية

GMT 02:54 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبر

أسماء تؤكد استخدامها النوع الأفضل من الصلصال الحراري
العرب اليوم - أسماء تؤكد استخدامها النوع الأفضل من الصلصال الحراري

GMT 01:49 2018 الأربعاء ,01 آب / أغسطس

كيا أوبتيما 2019 المحدثة تصل إلى السعودية
العرب اليوم - كيا أوبتيما 2019 المحدثة تصل إلى السعودية

GMT 18:56 2018 الإثنين ,26 آذار/ مارس

تفاصيل جديدة في قضية العامل المصري الذي قُتل بصواريخ الحوثيين في السعودية
العرب اليوم - تفاصيل جديدة في قضية العامل المصري الذي قُتل بصواريخ الحوثيين في السعودية
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab