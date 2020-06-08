الصين تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا وكوريا الجنوبية 38 حالة

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها لقادمين من الخارج لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 83 ألفًا و40 شخصًا بينهم 4 آلاف و634 حالة وفاة. فيما سجلت كوريا الجنوبية 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع بذلك

إلى 11 الفا و814 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد حالات الإصابة انخفض إلى أقل من 40 حالة بعد أن تجاوز عتبة الـ50 في اليومين الماضيين، إلا أن موجة انتشار كورونا لا تزال غير مستقرة.