الاتحاد الأوروبي يوجة انتقادات لمختبر أسترازينيكا

تمثل حملات التلقيح المكثفة ضد الفيروس أحد بواعث الأمل القليلة للخروج من الأزمة في هذا الصدد، وجد مختبر أسترازينيكا نفسه في خضم توتر مع الاتحاد الأوروبي بسبب تأخره في تسليم شحنات من لقاحه وبرز غضب بروكسل خصوصا نتيجة التفسيرات التي قدمها مدير المختبر باسكال سوريو في مقابلة مع صحف أوروبية.

واعتبر المسؤول أن شحنات اللقاح المنتجة في بريطانيا مخصصة لهذا البلد بموجب اتفاق وقع مع لندن قبل ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما ترفضه بروكسل ويطالب الاتحاد الأوروبي أسترازينيكا بتسليمه شحنات من اللقاح منتجة في مصنعين بالمملكة المتحدة، في حين توقع المختبر تسليم التكتل "ربع" الجرعات التي تم الاتفاق عليها في الربع الأول من العام وجرى حتى اليوم استعمال 79,2 مليون جرعة على الأقل من لقاحات مضادة لـ"كوفيد-19" في 69 بلدا ومنطقة، حتى مساء الأربعاء.