إجراءات جديدة في بريطانيا بسبب كورونا

تعد بريطانيا أول دول أوروبا التي تتجاوز عتبة 100 ألف وفاة جراء كورونا، حيث أعلنت الحكومة فرض حجر فندقي على المقيمين في البلاد العائدين من دول تعتبر ذات مخاطر عالية من الناحية الوبائية ويشمل الإجراء الأشخاص العائدين من 22 بلدا تنتشر فيها نسخ الفيروس المتحورة، على غرار جنوب أفريقيا والبرتغال ودول أمريكا اللاتينية وكانت السلطات قد منعت سابقا دخول غير المقيمين القادمين من تلك الدول وأوضح رئيس الوزراء بوريس جونسون أن المعنيين بالإجراء سيتم نقلهم من المطار في اتجاه فنادق مخصصة للحجر ويُتهم جونسون بأنه قلل خلال الربيع من خطر الوباء، وأنه فرض إغلاقا متأخرا في البلاد ورفعه بشكل مبكر، متجاهلا آراء الخبراء.