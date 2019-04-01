الأطعمة المشوية تزيد مخاطر أمراض القلب

حذرت دراسة طبية حديثة من أن الإكثار من تناول الأطعمة المشوية أو المطهوة على الفحم يزيد الاحتمالات المرتبطة بمخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي أو الوفاة.

وفي مقارنة بين من استخدموا المواقد الكهربائية والعاملة بالغاز في طهو الطعام، وجد باحثون بجامعة «أوكسفورد» في بريطانيا، ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي المزمنة الحادة بنسبة 36% بين من استخدموا الخشب أو الفحم في أغراض الطهي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط..

وأرجع الباحثون السبب في ذلك إلى أن الوقود الصلب ينبعث منه مستويات عالية للغاية من الملوثات، خاصة الجسيمات الصغيرة جداً التي تخترق بعمق الرئتين.

وقال «تشنج مينج تشن»، الأستاذ في قسم الصحة العامة للسكان في جامعة «أوكسفورد»: «يمكن خفض ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الرئيسية الناجمة عن حرق الخشب أو الفحم بدرجة كبيرة من خلال التحول إلى الوقود النظيف».

وأضاف: «تشكل النتائج التي توصّلنا إليها حجة قوية لتسريع التنفيذ العالمي لإمكانية الوصول الشامل إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».

وبالنسبة لهذه الدراسة، التي نشرت في عدد سبتمبر من مجلة «جمعية الصدر الأمريكية»، قام الفريق بتحليل السجلات الصحية لنحو 280 ألف بالغ تراوحت أعمارهم بين 30 و79 عاماً من 10 مناطق في الصين. وقد تمت متابعتهم لمدة 9 سنوات، ليتعرض 18.823 لدخول المستشفى أو الوفاة متأثرين بأمراض تنفسية ومشكلات في الرئة.