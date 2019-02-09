منى فاروق وشيما الحاج ترشدان عن مكان تصوير الفيديو الفاضح

كشف التحقيقات التي أجريت مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، المقبوض عليهما أمس، بتهمة ارتكاب أفعال فاضحة، عن مفاجآت جديدة في القضية، حيث كشفت المتهمتان عن شقة المخرج خالد يوسف الذي ظهر خلال الفيديو. وقالت المصادر، إن المتهمتين أرشدتا عن شقة المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف، في أحد الشوارع بميدان لبنان بدائرة العجوزة.

وكشفت التحريات أن الأجهزة الأمنية رصدت مقاطع فيديو جنسية للمتهمتين، انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحري توصلت إلى أن الفنانتين ظهرتا في المقاطع، وألقت القبض عليهما بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

وأشارت مصادر إلى إمكانية تقديم طلب رفع حصانة عن خالد يوسف، خصوصًا بعدما أكدت الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج في التحقيقات أنه غرر بهما، وصور الفيديو الخاص لابتزازهما، كما أكدتا أن الفيديو المتداول صوره المخرج الشهير في أثناء ممارسة الجنس معهما.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكابهما فعل فاضح، على خلفية تداول مقطع فيديو إباحي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي تردد أنهما منى فاروق وشيما الحاج.