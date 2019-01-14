نالت أغنية الفنان اللبناني عامر زيان، التي حملت عنوان "ويلو" أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بعد أقل من شهر على طرحها في الأسواق، رغم أن العمل لم يتم تصويره على طريقة الفيديو كليب، إلا أنه في نفس الوقت، نال الثقة والانتشار، وشكل نقلة نوعية جديدة في مسيرة النجم الشاب.

وأشار عامر إلى أن ثمة ألبوم، بات جاهزًا، بالتعاون مع شركة إنتاج عربية، سيشكل العمل معها، مفاجأة للجميع، في المقابل التقى عامر، الإعلامي المصري، عماد الدين أديب، في العاصمة بيروت، وأشار إلى أن ثمة صدفة جمعتهما، معبرًا عن اعتزازه بلقاء الصحافي الكبير.

وأكّد أن الوطن العربي بحاجة إلى المزيد من الطاقات الإعلامية والفكرية، التي يُمكن أن تُعزز المستقبل بكثير من الانجازات على أرض الواقع.

وكشّف عامر عن استعداده لتصوير فيديو كليب، خارج لبنان بالتعاون مع مخرج لبناني، قرر الاحتفاظ باسمه في الوقت الجاري، وسيتم الاتفاق على كامل التفاصيل التي تتعلق بتلك الخطوة، التي ربما تتم قبل عيد الحب، في شهر فبراير/ شباط المقبل