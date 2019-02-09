أول تعليق من شقيق منى فاروق على الفيديو الفاضح

أعرب مصطفى فاروق شقيق الفنانة منى فاروق عن استياؤه من الأخبار التي انتشرت مؤخرًا بعد القبض عليها، مؤكّدًا أنها "مجرد مزايدات فقط". وعن الأخبار التي جرى تداولها خلال الأيام السابقة، حول تبرؤ أسرتها منها، ونفى شقيق الفنانة تلك الأقاويل بقوله: "متبرناش منها، وكل دي أكاذيب، والحقيقة هتظهر قريب إن شاء الله".

وكانت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية رصدت تداول فيديو إباحي على شبكة الإنترنت، وتبين من أعمال الفحص الفني أن الفتاتين اللاتين تظهران في الفيديو هما مني فاروق وشيما الحاج، وتم تحديد أماكن إقامتهما والقبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق معهما.