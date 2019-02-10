والدة منى فاروق تساندها في المحكمة بعد تجديد الحبس لها

غادرت الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج مقر محكمة جنح مدينة نصر بعد انتهاء جلسة تجديد حبسهما داخل سيارة شرطة تؤمنها عناصر الشرطة النسائية وحاولت والدة المتهمة منى فاروق اللحاق بالسيارة وتردد لها: "أنا وراكي يا منى وأنا معاكي". وانتهى قاضي المعارضات بالمحكمة من نظر قرار تجديد حبس الممثلتين باتهامات بالتحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح.

وكانت الفنانتان اعترفتا أمام النيابة العامة، أنهما اللتان ظهرتا في الفيديو الإباحي، المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يقال إنه مخرج شهير. وأكدا أيضا خلال التحقيقات، أنهما لم تعلما بأن المخرج يصورهما، وبعدها فوجئتا بانتشار تلك الفيديوهات عبر الإنترنت.

ووجهت لمنى فاروق شيما الحاج اتهامات بارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق، ونشر فيديوهات جنسية، وأمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس شيما الحاج ومنى فاروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.