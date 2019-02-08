أول تعليق من محامي منى فاروق وشيما الحاج عن الفيديو الإباحي

قال حسين بكار، محامي منى فاروق وشيما الحاج، إن الفيديو المنسوب والمتداول على السوشيال ميديا لموكلتيه “لا يخصنا، وحتى الآن لم يثبت أن الشخصيات التي بها هما منى وشيما”، بحسب قوله.

وقال “بكار” في مداخلة هاتفية لبرنامج “ضبط وإحضار” عبر فضائية “الحدث اليوم” إن الشرطة ألقت القبض على منى فاروق من منزلها، ومر 24 ساعة على ضبطها ولم يتم عرضها على النيابة وهذا أمر غير قانوني. وعن تورط أحد الشخصيات السياسية في فيديو منى فاروق وشيما الحاج “المشكوك في صحته بحسب بكار”، قال المحامي: “قد يبدو صحيحاً ولكننا لم نتأكد من صحة الفيديو قد لا يخص موكلتي”.

تفاصيل القبض ومحضر الاستجواب

وقال المصدر، إن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قدمت تحريات أولية للنيابة العامة لاستصدار أمر ضبط وإحضار للممثلتين، وإن عملية القبض على منى فاروق تمت أمس من أحد كافيهات منطقة شمال القاهرة، حيث تم الاتصال بها واستدراجها عن طريق أحد الأشخاص لحديث ودي وبعدها ألقي القبض وترحيلها لمقار أحد الجهات الأمنية تمهيداً لاستجوابها وفتح تحقيق معها.

وأضاف، أن التحقيق الأولى والاستجواب المبدئي تضمن أسئلة عن علاقتها بالشخصية العامة وسبب ظهورها معاه فى الفيديو وتاريخ التصوير وكيف تم ذلك وسنها وهل تم ذلك بالتراضي أم بالإجبار وهل كان هناك مقابل لذلك أم ماذا؟!

وتابع المصدر، أن منى فاروق تحت الضغط والاستجواب اعترفت بعدد من الأمور، نافية أن يكون هى من روجت أو سربت الفيديو وأنها لا تعلم من قام بمثل هذه الأمور، لافتاً إلى أن هناك سيدة فى 2015 سرقة لاب توب وعدد من هواتف المحمول من الشخصية العامة وهي من سربت هذه الفيديوهات والصور وتم تقديم بلاغ للنيابة ضدها فى هذا الوقت.