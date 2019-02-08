نقابة المهن التمثيلية لن تدافع عن منى فاروق وشيما الحاج

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه لا علم لديه بأخبار القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج بعد اتهامهما بالظهور في فيديو فاضح. قال زكي: "الاثنتين غير مقيدتان بجداول النقابة نهائيا"، وهذا ما أكده شعبان سعيد محامي النقابة كاشفا بأن سواء منى أو شيما بما أنهما ليست مقيدتان فليس لهما أي حقوق أو التزامات من جاتب النقابة، حسب موقع "مصراوي".

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على منى فاروق وشيما الحاج في مساء الخميس السابع من فبراير الجاري، جاء ذلك على خلفية تداول فيديو إباحي لفتاتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تردد أنهما منى فاروق وشيما الحاج، وهما تؤديان رقصات بثيابهما الداخلية أمام شخص تردد أنه مخرج شهير.

وكشف مصدر من الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية أنه يصعب في الوقت الحالي القبض على بطل الفيديو الإباحي المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتردد أن بطلتيه هما الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج. وقال المصدر: "لا يمكن القبض على الشخصية الشهيرة التي ظهرت في الفيديو الفاضح للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج؛ فالتحريات الأولية ترجح أن الشخص عضو بمجلس النواب ويستلزم رفع الحصانة".