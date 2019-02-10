تفاصيل النقاب وضابط الأداب في قضية الفيديو الخاص بمنى فاروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم، حبس الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة القضية التي تواجهان فيها اتهامات بالتحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح. وشهدت جلسة تجديد الحبس في التقرير التالي.

- "وصول المتهمتين"

في تمام الساعة 11 صباحا أحضرت قوات الأمن الممثلتين من محبسهما بقسم شرطة مدينة نصر، في موكب أمني من سيارتين، الأولى تقلهما ومعهما 3 عناصر من الشرطة النسائية وضابط من إدارة الأداب.

وفي محاولة لإخفاء وجهيهما، ظهرت الممثلتين إلى مقر المحكمة ترتديان النقاب، قبل اقتيادهما إلى الحجز.

- "أسرة منى فاروق تصل المحكمة"

وصلت أسرة المتهمة منى فاروق إلى مقر محكمة جنح مدينة نصر، قبل بدء نظر تجديد حبسها والممثلة شيما الحاج، وارتدت والدتها نقابا أيضا، وطلب منها الأمن الهدوء والتزام أحد المقاعد بالقرب من القاعة.

- "بدء الجلسة"

أمر قاضي المعارضات بالمحكمة، بإحضار الممثلتين من الحجز للمثول أمامه للنظر في أمرهما، وأدخلهما الأمن من باب خلفي، واستغرقت الجلسة 4 دقائق.

- "المتهمتان تغادران المحكمة"

وسط إجراءات أمنية مشددة، وفي الموكب ذاته، نقلت أجهزة الأمن الممثلتين إلى محبسهما مرة أخرى، بعد انتهاء جلسة تجديد الحبس، وحاولت والدة منى فاروق اللحاق بالسيارة قائلة "أنا معاكي يا منى".

تجديد الحبس بعد دقائق من ترحيلهما، أصدر القاضي قرارا بتجديد حبسهما على ذمة القضية 15 يوما، على أن يُعرضا عليه مجددا بجلسة 24 فبراير الجاري، للنظر في أمرهما.