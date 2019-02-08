انتحار والد منى فاروق بطلة الفيديو الفاضح

أثارت قصة انتحار والد الفنانة منى فاروق بطلة الفيديو الفاضح الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إلقاء القبض عليها ليلة أمس. وجاءت القصة على لسان مقربون من أسرة فاروق، الذي أفادوا بأن والدها انتحر بعد شهر واحد من هروبها من المنزل، للاتجاه للتمثيل وكان عُمرها آنذاك 17 سنة فقط.

وأكدوا أن هناك قطيعة بينها وبين أسرتها منذ أن هربت، إذ لم تذهب إلى السيدة زينت مقر منزلها منذ أن هربت لشعورها بالذنب بعد انتحار والدها.يذكر أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، بطلتى مقطع الفيديو الإباحي الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح.